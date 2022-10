GdS – Inter, Dimarco ora leader a sinistra: col Barça giocata alla Roberto Carlos

Federico Dimarco è una delle note più liete dell'Inter vista contro il Barcellona. Il giovane nerazzurro si è messo dal primo momento a disposizione di Inzaghi in ogni zona del campo, ma ora sembra aver trovato quella a lui più congeniale.

Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Non ha mai smesso di credere in sé, così tra Nazionale e Inter ha dato una svolta alla stagione. Ora c’è un leader a sinistra e i compagni sempre più si appoggiano a lui. L’azione del gol di Calha è partita da una sua sventagliata alla Roberto Carlos, anche se poi è stato il turco a usare il compasso. Già dall’anno passato, Hakan è un uomo vicinissimo a Simone, la dedica al tecnico non sorprende di certo. Anche qualche sua intemperanza verbale estiva è stata perdonata proprio alla luce del loro rapporto".