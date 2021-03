CdS – LuLa al top in Europa: Inter dipendente dai numeri di Lukaku e Lautaro

Se l'attacco dell'Inter è al primo posto d'Italia, tanto lo deve allo straordinario rendimento che stanno tenendo sia Lukaku che Lautaro

"Quasi sempre c’è di mezzo Romelu Lukaku che infatti è a quota 18 gol ma soprattutto 6 assist in campionato, otto totali, un record. Tra le coppie d’attacco d’Europa, l’Inter è al secondo posto dopo quella del Bayern Monaco guidata dalla sputafuoco Lewandowski (31 gol e 6 assist) con Müller (10 e 11) come scudiero. Lukaku con i suoi 18 gol e Lautaro Martinez 13 (3 assist) hanno segnato metà delle reti dell’Inter. La seconda posizione tra le coppie gol europee suggeriscono che l’attacco dell’Inter sia determinante per l’avanzamento della squadra di Conte che ci sia un po’ di dipendenza", si legge sul Corriere dello Sport.