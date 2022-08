Inter-Villarreal, dirigenti nerazzurri infuriati per le condizioni del terreno di gioco

L'amichevole persa contro il Villarreal ha lasciato nella testa di Inzaghi e dei tifosi non pochi interrogativi. A preoccupare è soprattutto la tenuta difensiva un tempo il vero punto di forza della squadra. Ma anche il terreno di gioco dell'Adriatico ha sollevato molti dubbi. "Preoccupa quasi come il terreno di gioco di Pescara, che ha mandato su tutte le furie i dirigenti dell’Inter prima della gara. Gambe salve, il risultato no ma importa fino a un certo punto. Importa, piuttosto, capire come oggi sia diventato troppo facile fare gol all’Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport.