Inter, i dirigenti restano. GdS: “Ma le preoccupazioni sono le stesse di Conte”

L'addio di Antonio Conte, qualora dovesse concretizzarsi, non avrà conseguenze immediate sul futuro dei dirigenti dell'Inter, tutti in sadenza il 30 giugno 2022: i vari Marotta, Ausilio e Antonello resteranno al loro posto, pur condividendo le preoccupazioni dell'ex ct della Nazionale. Così scrive La Gazzeta dello Sport: