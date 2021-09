Inter, discorso di Inzaghi alla squadra: ecco cosa ha chiesto. Ieri Marotta e Ausilio…

Il giorno dopo la sconfitta con il Real, il tecnico ha fatto un discorso chiaro alla squadra. Ieri presenti anche i due dirigenti

In casa Inter c'è voglia di ripartire dopo l'immeritata sconfitta arrivata nella prima giornata del girone di Champions contro il Real Madrid. Come riporta il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio ieri mattina erano alla Pinetina per far sentire il "calore" della società, ma a parlare è stato il tecnico Inzaghi.