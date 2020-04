Le squadre di Serie A studiano l’organizzazione migliore da adottare per la gestione della rosa quando i calciatori torneranno ad allenarsi. Potrebbe avere qualche problema l’Inter secondo la Gazzetta dello Sport di oggi: “Non è così spaziosa la Pinetina, centro d’allenamento dell’Inter: sui 4 campi di allenamento e i 2 spogliatoi la squadra può essere gestita, così come al ristorante. Ma le camere sono 27: non abbastanza per un gruppo di almeno 60 persone”.