L’Inter divide gli Zhang. “Il doppio scenario si fonde in un’operazione ibrida”

Il Corriere dello Sport parla della cessione del club nerazzurro: il padre del presidente vorrebbe cedere subito, lui no

Da una parte papà Jindong Zhang, dall'altra l'idea di Steven, presidente dell'Inter. Il primo vorrebbe cedere il club subito - assicura il Corriere dello Sport - il secondo invece pensa ad un prestito ponte. Circa 200 mln di euro che potrebbero permettergli di restare a capo del club nerazzurro almeno fino a giugno. "Il doppio scenario, però, potrebbe fondersi in un’operazione ibrida, vale a dire attraverso un’iniziale nuovo finanziamento a cui poi seguirebbe l’acquisto, via equity, di quote azionarie", spiega il quotidiano sportivo.