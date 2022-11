Inter, nessun rimpianto. Gazzetta: “C’è però una domanda da fare: non era forse il caso di…”

"Nessun rimpianto di classifica per i nerazzurri: il secondo posto era blindato e gli ottavi sicuri, un risultato per il quale al sorteggio di agosto si sarebbe firmato col sangue. Soltanto una domanda: visto che non c’era proprio niente da perdere, se non i soldi Uefa per un pari (900mila euro) o il successo (2,8 milioni), non era il caso di osare di più?".