TMW – Inter, domani incontro con gli agenti di Lautaro: il Barça non ha soldi per prenderlo ora

Sono attese nei prossimi giorni novità sul futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è ancora nel mirino del Barcellona, nonostante la forte resistenza dell’Inter. Spiegano i colleghi di TMW: “Sarà domani, con ogni probabilità, l’incontro tra gli agenti dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez e la società nerazzurra. L’argentino piace molto al Barcellona, che però al momento non ha le risorse necessarie per acquistarlo. Il club blaugrana – e ne è al corrente anche l’Inter – sta cercando l’aiuto di una banca per portare avanti il prossimo calciomercato magari realizzando qualche operazione importante. È una situazione in evoluzione. Al momento l’Inter attende. E domani si parlerà anche di un eventuale rinnovo di contratto, magari entrando nei dettagli e aumentando così l’ingaggio al calciatore. O rinnovo o cessione al Barcellona (dipenderà da quando il club spagnolo risolverà i suoi problemi), sono i giorni di Lautaro Martinez…”.