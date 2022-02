Inter, domani derby numero 26 in Coppa Italia: ecco i precedenti

Domani ci sarà il derby per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sarà la 26ma volta che Inter e Milan si sfideranno in questa competizione

Si avvicina il derby. Domani è in programma la stracittadina per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sarà la 26esima volta che Inter e Milan si affronteranno in questa competizione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “i precedenti sorridono al Milan: 10 vittorie a 8, con 7 pareggi; quattro volte rossoneri avanti nelle sfide ad eliminazione diretta, contro le tre dei nerazzurri. Ma sarà soltanto la seconda volta in una semifinale: la prima se l’è aggiudicata il Milan, nel 1984-1985, grazie alla vittoria in trasferta nel match di andata, per 1-2. L’1-1 del ritorno, firmato Scarnecchia, diede ai ragazzi di Liedholm il pass per la fine. Ecco, i due gol in trasferta, ovviamente, furono determinati per gestire il ritorno e la regola vale ancora oggi, seppur per l’ultima volta: dal prossimo anno, infatti, anche la Coppa Italia si adeguerà alla nuova disposizione Uefa. Quindi, vale la pena giocarsi quest’ultima occasione al meglio”, si legge. L’ultima sfida l’ha decisa Christian Eriksen, nella scorsa stagione.