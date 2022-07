Inter, gruppo quasi al completo per Inzaghi: domani rientra anche Gosens

Prosegue la preparazione estiva dell'Inter ad Appiano Gentile. Unico ad allenarsi è Robin Gosens, che tornerà domani regolarmente in gruppo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Gruppo quasi al completo per l'Inter che continua a lavorare sotto lo sguardo di Inzaghi. All'appello, ormai, manca solo Robin Gosens, che però riprenderà a lavorare a pieno regime già a partire da domani. Per l'ex atalantino, al momento, solo lavoro differenziato".