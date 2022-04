Inter, domani la partenza per Udine: il programma. Bologna? Il club non ha gradito…

Il programma in vista della trasferta di Udine e un dettaglio che non è piaciuto alla società nella gara di Bologna

Seduta mattutina in programma oggi per l'Inter di Simone Inzaghi. Come riferisce Il Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra lavorerà stamani ad Appiano Gentile. La partenza per Udine è prevista domani pomeriggio in aereo.