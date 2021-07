Inter, domenica alle 18 amichevole con la Pergolettese. Settimana prossima…

Nerazzurri costretti a riorganizzarsi dopo aver rinunciato alla partenza per la Florida

La mancata partenza per la Florida ha costretto l'Inter ad attivarsi per organizzare in extremis nuove amichevoli. Spiega la Gazzetta dello Sport: "L’Inter si sta organizzando per giocare delle amichevoli negli stessi giorni in cui erano previste le sfide della Florida Cup. Ad esempio, domenica alle 18 alla Pinetina si comincerà con una sfida con la Pergolettese, formazione di Serie C. Nel mentre si cerca un nuovo rivale tra mercoledì e giovedì. L’8 agosto, poi, si alzerà il livello e la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Parma di Buffon al Tardini".