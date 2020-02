La Stampa – Inter favorita per tre motivi ma mai dominante: Milan in crescita, la sensazione è che…

Nel derby di Milano, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, c’è una favorita. È la classifica a dirlo, così come il fattore campo e la qualità delle due squadre. Il pronostico dice Inter, anche se i precedenti testimoniano l’imprevedibilità di una partita come la stracittadine. La Stampa sottolinea come negli ultimi otto campionato, a vincere il derby di ritorno non ha mai vinto la squadra davanti in classifica. Una serie iniziata con il successo dell’Inter sul Milan di Ibrahimovic per 4-2, con la Juve di Antonio Conte a beneficiarne.

Questa sera i rossoneri vogliono riscattare la sconfitta per 2-0 dell’andata. “Quasi cinque mesi dopo, con l’Inter quasi mai dominante e il Milan in oggettiva crescita, la sensazione è che la differenza in classifica sia maggiore di quella sul campo” scrive il quotidiano. Ora toccherà al campo decretare il verdetto finale.