Inter-Real, da dove è nato il dominio nerazzurro: due fattori

Nell'analisi del giorno dopo la squadra di Inzaghi ha perso immeritatamente contro la squadra di Ancelotti dopo aver creato tanto

Il fattore tattico:"Casemiro resta troppo basso, Valverde e Modric troppo aperti e così nel cuore del campo si spalanca una voragine che un ottimo Brozovic e Calhanoglu, che gli sta vicino, trasformano in cabina di regia e di comando. Preziosa la collaborazione in costruzione di Barella a destra e di Bastoni a sinistra che rompe la linea per salire in appoggio. Da questo pacchetto di palleggiatori, aiutati anche dal movimento a ritroso di Dzeko, nasce il dominio nerazzurro", si legge.