Inter, oggi Inzaghi ordinerà il rompete le righe: già fissata la ripresa

Il programma dell'Inter di Simone Inzaghi dopo la sfida di campionato contro il Torino, in programma oggi pomeriggio

Simone Inzaghi ha già definito e comunicato alla sua squadra il programma. Dopo la sfida contro il Torino , in programma oggi a San Siro, l'Inter andrà in vacanza.

Come riferisce Tuttosport, il tecnico ordinerà il rompete le righe: appuntamento ad Appiano Gentile per giovedì 30 dicembre, quando i nerazzurri riprenderanno i lavori in vista della sfida di campionato in programma il 6 gennaio al 'Renato Dall'Ara' di Bologna.