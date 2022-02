Coppa Italia, in semifinale sarà derby Inter-Milan. Le possibili date della sfida

Il Milan ha battuto la Lazio e ora in semifinale affronterà l'Inter in un doppio confronto andata e ritorno

La squadra di Inzaghi affronterà dunque quella di Pioli in un doppio confronto: in Coppa Italia le semifinali sono l'unico turno che si disputa su gare di andata e ritorno. Inoltre, per questo doppio confronto, è prevista la vecchia regola del "gol in trasferta", abolita nelle competizioni UEFA. Il regolamento della Coppa Italia Frecciarossa recita infatti: "Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta".