Inter-Venezia, stasera alle 18 a San Siro: ecco dove vederla in tv

Dopo il successo in Coppa Italia contro l'Empoli, torna il campionato: sabato 22 gennaio alle 18:00 a San Siro l'Inter sfida il Venezia

MILANO - Dopo il successo in Coppa Italia contro l'Empoli, torna il campionato: sabato 22 gennaio alle 18:00 a San Siro l'Inter sfida il Venezia nel match valido per la quarta giornata di ritorno di Serie A.

INTER-VENEZIA, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Venezia, in programma sabato 22 gennaio alle 18:00 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.