Repubblica – Inter, dov’è la vittoria? Alla Pinetina è arrivato il momento…

Il giorno dopo il deludente 0-0 in casa del Genoa, Repubblica analizza la prova incolore della squadra di Inzaghi

Il giorno dopo il deludente 0-0 in casa del Genoa, Repubblica analizza la prova incolore dell'Inter. I nerazzurri sono apparsi stanchi, non solo nel fisico ma anche nella testa. "I nerazzurri si trovano a dovere fare i conti con un 2022 che rischia di guastare quanto fatto nel finale dello scorso anno. Non vince in campionato dal 22 gennaio contro il Venezia. Poi sono arrivati due sconfitte e due pareggi, onorevole quello del Maradona, meno quello di ieri, giustamente festeggiato dai tifosi genoani come una vittoria".