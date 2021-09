GdS – Inter, niente processi. Ma manca un Hakimi e c’è un dubbio su Brozovic

La Gazzetta dello Sport evidenzia alcune mancanze della squadra nerazzurra: porta, esterni, attacco e non solo

L'Inter non va oltre il pareggio per 2-2 sul campo della Sampdoria e perde così la vetta della classifica. La Gazzetta dello Sport non fa drammi, ma solleva qualche dubbio sulla formazione di Inzaghi: "Niente processi, per carità, altrimenti la Juve sarebbe già in crisi profonda. Ma l'impressione che, come per i bianconeri, la porta non sia del tutto blindata. Anche gli esterni alla lunga possono essere un problema: con Dumfries in panchina non si vede l'attaccante in più che era Hakimi. L'asse Bereszynski-Candreva a destra, e la spinta di Augello a sinistra, hanno la meglio. Simone Inzaghi cerca di replicare soluzioni collaudate nella Lazio, ma non trova la profondità nelle ripartenze che esaltavano Immobile. Non sono al massimo Calhanoglu (a corrente alternata) e Dzeko. E questo è uno di quei giorni in cui si mette in dubbio l'adattabilità di Brozovic al ruolo di centrale".