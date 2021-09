Sky – Inter, verso lo Shakhtar: Correa e Vidal dalla panchina. Dubbio in mediana

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulla probabile formazione dei nerazzurri di Inzaghi per la gara di Champions contro lo Shakhtar

Gli aggiornamenti sulla formazione anti-Shakhtar dell’Inter per il match di Champions League di domani. Così l’inviato di Sky Sport in Ucraina ha anticipato le possibili scelte di Simone Inzaghi: “Si riparte da Dzeko e Lautaro, Correa è qui ma è ancora presto per vederlo dal 1’. Dzeko e Lautaro stanno facendo molto bene a livello realizzativo. Oltre a Correa, anche Vidal è recuperato dopo i miglioramenti notevoli di ieri. Penso che ci saranno Brozovic e Barella, il dubbio è tra Calhanoglu e Vecino che con l’Atalanta è entrato molto bene”, le parole dell'inviato.