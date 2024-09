"Iniziata più tardi la preparazione per gli impegni con la nazionale, frenato anche da un infortunio, il Toro è in affannato ritardo di condizione, come certificato platealmente dalla prestazione di Monza. Da qui il dubbio: schierarlo comunque stasera, perché il capo in battaglia dà coraggio alla truppa anche con una gamba sola, oppure, per non esporlo a brutte figure in una gara agonisticamente torrida, risparmiarlo in vista del derby con qualche giorno di lavoro in più? Inzaghi si è portato a letto il dubbio: 50 e 50, quando ha spento la luce. Oggi sapremo. Intanto, nell’ultima rifinitura di ieri ha provato la coppia Thuram-Taremi. In ogni caso, è un peccato che l’Inter non possa schierare il suo totem nella forma migliore. Guardiola lo ha definito “speciale, legittimo candidato al Pallone d’oro”. Ma contro il City, capolista di Premier a punteggio pieno, che ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe nei gironi di Champions (un pari), l’Inter non parte certo battuta. L’Inter giocherà per avvalorare le parole di Guardiola, per dimostrarsi davvero all’altezza del City, per tarare il suo status con una prova di personalità e spedire un messaggio di forza alla concorrenza di coppa", riporta La Gazzetta dello Sport.