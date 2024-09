Fabio Capello, su Skysport, ha parlato della sconfitta in Champions League del Milan contro il Liverpool in chiave derby di Milano, prossima sfida in campionato dei rossoneri. E a proposito dell'Inter, l'ex allenatore rossonero si è soffermato sull'ultimo pareggio contro il Monza che ha gettato qualche ombra sui cambi di mister Inzaghi.