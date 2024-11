L'Inter è seconda in Serie A e anche in Champions League. Se in Europa ha dato idea di solidità, in Italia un po' meno

"La classifica nerazzurra nel doppio slalom Italia-Champions è il miglior tranquillante: permette di osservare il problema senza allarmi esagerati. L’Inter occupa, infatti, in coabitazione e a pari punti, lo spazio delle seconde sia in Champions che in campionato. Quei 10 punti europei sono di altissima nobiltà, anche perché la banda di Inzaghi ha fatto meglio di tutte le grandi del Continente, a parte il Liverpool, unica a punteggio pieno a 12. In A, nonostante un derby sciagurato perso e altri 4 pareggi sparsi (due negli scontri diretti contro Juve e e Napoli), i nerazzurri sono appena a un’incollatura da Antonio Conte. I 24 punti, divisi assieme (nell’ordine) ad Atalanta, Fiorentina e Lazio, mettono Inzaghi in posizione invidiabile anche in patria, ma guai da ammucchiare troppa polvere sotto al letto. Per questo, è nel nostro campionato che l’Inter dovrà ritrovare la vecchia fame. La difesa da palla inattiva altro non è che una cartina di tornasole: è l’approccio generale a dover cambiare per mettersi definitivamente in corsia di sorpasso", scrive La Gazzetta dello Sport.