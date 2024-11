"La supersfida di San Siro non produce una dichiarata favorita per il titolo. Finisce 1 a 1 e un aspetto salta chiaro agli occhi e cioè che le squadre di Simone Inzaghi e Conte sono le più forti. Sarà una lunga volata per lo scudetto aperta ad altre protagoniste. Alcune scontate, altre sorprendenti.