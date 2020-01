Ore frenetiche in casa Inter: il club nerazzurro è ancora alla ricerca di un attaccante, e sono tanti i nomi accostati in questo ultimo giorno di mercato. Secondo Alfredo Pedullà, la dirigenza interista starebba valutando altri due profili, entrambi attualmente in Cina: si tratta di Cedric Bakambu del Beijing Guoan e Salomon Rondon del Dalian Yifang.