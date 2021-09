Inter a due velocità: dopo la sosta in arrivo un mese decisivo per la stagione

Forte e sicura in campionato, incerta e titubante in Champions League: le due facce della squadra nerazzurra

Forte e sicura in campionato, incerta e titubante in Champions League: l'inizio di stagione dell'Inter ha evidenziato due facce diverse della stessa squadra. Simone Inzaghi, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha la necessità di trovare una soluzione in vista di un mese che potrà dire molto sul resto dell'annata: "L'Inter viaggia a due velocità, non è ancora continua, ha picchi di rendimento che spingono gli allenatori avversari - ultimo De Zerbi - a dire «quest'anno è una squadra ancora più consapevole della propria forza» e bassi che qualche punto interrogativo lo stimolano. C'è un rendimento in campionato e uno in Champions, a giudicare dai risultati. C'è un squadra che quando l'asticella si alza - Atalanta e le due gare europee - non riesce a vincere e fa il pieno di rimpianti. Non c'è solo una chiave di lettura, però. Ci sono piuttosto tante spiegazioni possibili, sotto quell'ombrello che vale per tutti e dunque anche per Simone Inzaghi: il tempo. Siamo a 40 giorni appena di gare ufficiali: pochi, certo. Ma occhio al calendario, perché il prossimo blocco mette insieme in un mese partite che orienteranno la stagione. [...] Dopo il Sassuolo sarà tempo di sosta. Poi sarà il tempo degli esami veri: in un mese Lazio, Juventus, Milan e doppia sfida decisiva contro lo Sheriff".