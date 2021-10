GdS – Inter, Dumfries e il precedente Hakimi: “Ora chance da cogliere al volo”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui primi mesi con la maglia dell'Inter di Dumfries verso la sfida con l'Udinese di domani

I primi mesi con la maglia dell’Inter di Denzel Dumfries. La Gazzetta dello Sport ha ripercorso le tappe dell’esterno olandese, pronto a giocare dall’inizio nella sfida di domani contro l’Udinese a San Siro: “Quello più indietro di tutti, anche perché alla prima esperienza in un calcio così diverso da quello olandese, è Denzel Dumfries. Le attenuanti non mancano, e in fondo anche Hakimi un anno prese tante ripetizioni e iniziò a carburare soltanto a novembre. Anche quando leggerà meglio movimenti e momenti del match, soprattutto in fase difensiva, l'ex Psv per costituzione fisica però avrà sempre qualche problema a marcare esterni rapidi e ad aiutare Skriniar. Le sue leve lunghe lo rendono un grande quattrocentista, ma nel breve si balla. L'ingenuo (e sfortunato) rigore provocato contro la Juve resta nella testa di tanti. Al momento un'Inter solida passa dall'applicazione di Darmian, che non a caso sarà risparmiato domani in vista delle due sfide decisive. Anche per il tulipano l'Udinese è un'occasione da cogliere al volo”, si legge.