Inter, Dumfries: “Da calcio piazzato abbiamo ottime soluzioni. Faremo del nostro meglio”

Le parole del calciatore nerazzurro prima del match di stasera col Cagliari

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni prima di Inter-Cagliari: "Partita chiusa? Siamo molto forti, abbiamo anche soluzioni da calcio piazzato come Calhanoglu e Dimarco. Ci siamo allenati per fare del nostro meglio nella gara di stasera, possiamo farcela anche in questo modo".