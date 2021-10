Inter, Dumfries nota stonata: “Tanto generoso quanto… disastroso: non vede la porta”

La Repubblica analizza la prova di Dumfries, rimandato dopo la sfida di ieri vinta dall'Inter contro lo Sheriff

Oltre a Samir Handanovic, per La Repubblica anche Denzel Dumfries è stato insufficiente (5,5) contro lo Sheriff. Nell’analisi della partita vinta in Champions League dall’Inter, ecco il giudizio sulla prova dell’esterno olandese ex PSV: “Una mano gliel’ha data (allo Sheriff, ndr) Handanovic, prima piazzando male la barriera, poi intuendo la traiettoria della palla ma non trattenendola. Altra nota stonata: Dumfries è tanto generoso nella corsa quanto disastroso sotto porta. Una volta entrato in area, sembra che per il terzino olandese cominci un gioco tutto suo in cui l’obiettivo è non buttarla in porta. Si è fatto perdonare con l’assist del 3-1”, si legge.