Inter, Dumfries non ancora al top. “Non sarebbe così sorprendente se Inzaghi…”

Il problema al polpaccio procurato al Mondiale ha condizionato la preparazione di Denzel Dumfries tanto che non è da escludere che parta dalla panchina contro il Napoli. "Il rientro post-Mondiale dell’olandese non è stato brillantissimo, anche a causa dell’acciacco al polpaccio con cui aveva concluso la sfida con l’Argentina. Significa che la panchina iniziale con il Sassuolo non è stato un caso e nemmeno lo scorcio giocato nel finale abbastanza dimesso. Inzaghi conta sulla sua fisicità e pure sui suoi raddoppi contro Kvaratskhelia, ma non sarebbe così sorprendente se al suo posto ci fosse Darmian, più di Bellanova", commenta infatti il Corriere dello Sport.