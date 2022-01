Inter, Dumfries: “Ottava vittoria di fila e grande performance. Ben fatto”

Il messaggio dell'olandese attraverso Instagram dopo il successo sulla Lazio nel posticipo della domenica sera

L'Inter è tornata in campo e ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Contro la Lazio è arrivata la vittoria (ottava di fila) che serviva per vendicare la sconfitta dell'andata. Al termine del match, anche Denzel Dumfries ha esultato via social. "Ottava vittoria di fila e una grande prestazione. Squadra, ben fatto", ha scritto l'olandese.