Inter, Dumfries è carico verso la Samp: “Tornato a Milano e pronto”

L'esterno olandese aspetta ancora l'esordio dal 1' in nerazzurro dopo gli impegni con la sua nazionale dei giorni scorsi

Denzel Dumfries è carico verso la ripresa del campionato. L'esterno olandese dopo gli impegni con la nazionale si prepara per la sfida valida per la 3a giornata di Serie A contro la Sampdoria. Ci sarà il suo esordio dal 1' sulla fascia destra o non ancora? Intanto, Dumfries su Instagram ha scritto: "Tornato a Milano e pronto", rigorosamente in inglese.