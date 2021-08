Inter, con i soldi di Lukaku assalto a Dumfries: si può chiudere. E Scamacca…

L'eventuale cessione del bomber belga può portare nelle casse nerazzurre il denaro per chiudere altri affari

L'eventuale cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe portare nelle casse dell'Inter il denaro necessario per chiudere altre operazioni di mercato in entrata: è quanto sostiene il Corriere dello Sport. I principali nomi sono quelli di Denzel Dumfries e di Gianluca Scamacca: "Con i soldi in arrivo da Lukaku, l'Inter completerebbe anche la fascia destra puntando forte sull'esterno olandese del Psv che continua ad aspettare i nerazzurri. A quota 15 milioni, bonus compresi, per Dumfries può essere trovata un'intesa. E poi c'è l'attaccante del Sassuolo che andrà a prendere il posto di Pinamonti, sempre più vicino all'Empoli: per il momento il Sassuolo vuole cedere Scamacca a titolo definitivo, ma se tra una decina di giorni, non ci sarà un'offerta convincente, l'Inter inizierà a lavorare per averlo con una formula a lei conveniente (prestito con diritto, in realtà un obbligo "mascherato"). Sia che Lukaku resti, sia che se ne vada".