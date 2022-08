TS – Inter, in caso di addio di Dumfries il preferito è Singo: 3 le alternative

L'Inter si prepara a difendersi dagli assalti delle bi europee per i propri gioielli. Tra questi c'è Denzel Dumfries, esterno olandese nel mirino del Chelsea: al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, ma la situazione potrebbe cambiare. La dirigenza nerazzurra non vuole cedere, ma nel frattempo si guarda intorno per non farsi trovare impreparata. Così scrive Tuttosport: "Arriverà la fatidica offerta monstre per Dumfries? Nel caso l'Inter continua a ritenere Singo del Toro la prima scelta (poi Odriozola, Castagne e Lazzari)".