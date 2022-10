Inter, Dzeko fa 101 gol: dal portafortuna Sassuolo agli assist di Mkhitaryan

Alcuni numeri dopo la sfida contro il Sassuolo, vinta dall'Inter per 2-1, con il bosniaco assoluto protagonista

Dopo la vittoria in Champions League l'Inter mette fine alla sua striscia negativa in campionato battendo il Sassuolo per 2-1 al "Mapei Stadium". Una partita che ha avuto un grande protagonista: Edin Dzeko.