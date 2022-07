Inter, Dzeko o Correa via? Tutto tace: “Anzi, lo scenario è questo”

Al di là di qualche timido interesse - Newcastle e Marsiglia per il “Tucu”, Juventus e Valencia per l’ex-Roma - non si è mai accesa alcuna trattativa

Non si sblocca, al momento, l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter: non è ancora uscito nessun attaccante in casa nerazzurra ed è impossibile oggi aggiungere un centravanti dell'importanza dell'argentino. Spiega il Corriere dello Sport: "La “Joya”, infatti, potrebbe vestirsi di nerazzurro soltanto se uno tra Correa o Dzeko troverà un’altra sistemazione. E, al momento, da questo punto di vista, tutto tace. Nel senso che, al di là di qualche timido interesse - Newcastle e Marsiglia per il “Tucu”, Juventus e Valencia per l’ex-Roma - non si è mai accesa alcuna trattativa. E, anzi, la volontà dei due è, al momento, quella di restare".