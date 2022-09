SM – Inter, Dzeko nettamente davanti a Correa. Nel derby ha mostrato…

Tra i dubbi di formazione di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, non sembra esserci quello legato al partner di Lautaro Martinez in attacco. La scelta per il reparto avanzato sembra già fatta. Lo sottolinea anche Sport Mediaset nel corso del tg odierno: "Dzeko ha suonato la carica nel derby e dando esempio ai compagni di carattere e attaccamento alla maglia. L'anno scorso è stato già uomo Champions con 3 gol, ora ha superato nettamente Correa nelle gerarchie".