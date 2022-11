CdS – Inter, Dzeko eterno ragazzino: la sua doppietta pesa come un macigno

Edin Dzeko è tra gli uomini più in forma dell'Inter in questo momento. La sua doppietta ieri con l'Atalanta ha un peso clamoroso sulle ambizioni nerazzurre, considerando la lunga sosta e il rientro a bomba con il Napoli.

Sul bosniaco si sofferma anche il Corriere dello Sport di oggi. Questo il focus: "A Plzen lo temono soltanto a sentirlo nominare. E da ieri anche Bergamo e l'Atalanta si sono unite al Viktoria nella lista delle vittime preferite: 9 gol in 15 partite contro gli orobici - 3 con la maglia dell'Inter e 6 con quella della Roma - e una doppietta nella sua 250esima in Serie A che pesa come un macigno sulla stagione interista. In positivo ovviamente: numeri e cifre di Edin Dzeko, l'eterno ragazzino messo virtualmente in un angolo col ritorno di Lukaku ma rispolverato immediatamente da Simone Inzaghi dopo lo stop del belga".