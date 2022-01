Inter, Dzeko euforico: “Tre punti e gol decisivo. Bravi ragazzi, avanti così”

L'esultanza social dell'attaccante bosniaco autore della rete che ha deciso le sorti di Inter-Venezia questo pomeriggio

Edin Dzeko ha risolto Inter-Venezia con un'incornata vincente a pochi minuti dal termine. Il bosniaco, fino a quel momento non esattamente il migliore in campo, si è scrollato di dosso le critiche degli ultimi giorni e i mugugni del Meazza, rispondendo con l'unica lingua che conosce: il gol. Ed è una rete pesante la sua, celebrata giustamente via social. "Bravi ragazzi: vittoria, tre punti e un gol decisivo. Avanti cosi", ha scritto.