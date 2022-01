TS – Inter, Dzeko lavora a casa e scalpita: la Lazio nel mirino del bosniaco

L'attaccante è risultato positivo al Coronavirus ma potrebbe presto tornare a disposizione di Inzaghi

Il Covid tiene ai box Edin Dzeko. Il bosniaco salterà con ogni probabilità la trasferta di Bologna, ma lavora duramente per tornare a disposizione di Inzaghi prima possibile. Spiega infatti TuttoSport: "I sintomi da coronavirus sono fortunatamente pressoché spariti in toto dal suo corpo. Ecco quindi che la punta nerazzurra continua, da casa, ad allenarsi giorno dopo giorno. L’obiettivo è strappare una pronta convocazione da Simone Inzaghi e la determinazione nel voler essere di nuovo e al più presto protagonista della causa nerazzurra. Questo non appena, burocrazia permettendo, l’esito dei tamponi certificherà il suo status di negativo. Attenzione, resta comunque difficile pensare che il centravanti possa partire per Bologna, dove in attacco verranno schierati dall’inizio Lautaro Martinez e Alexis Sanchez , ma l’ipotesi che Dzeko rientri contro la Lazio questa domenica, per la prima a San Siro del 2022, sembra essere una possibilità concreta, vista l’evoluzione attuale della sua personale situazione".