CdS – Inter, Dzeko sa far male allo Shakhtar: bisogna cancellare l’anno scorso

Il bosniaco ha già segnato agli ucraini in passato: lì davanti sarà preziosa la sua esperienza

Nella mente dei tifosi dell'Inter ci sono ancora i due 0-0 dello scorso anno contro lo Shakhtar Donetsk. E' così anche per i nerazzurri che l'anno scorso l'hanno vissuta quella doppia sfida, pagata a caro prezzo. Quest'anno ad Appiano c'è però un'arma in più per far male agli ucraini, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Con il Real è mancato soltanto il gol, con tanto di beffa finale. Domani contro lo Shakthar Donetsk l’Inter non potrà permettersi gli stessi errori per tenere nel mirino il passaggio alla seconda fase. Si tratta pure di esorcizzare quanto accaduto lo scorso anno. Allora, il doppio 0-0 con gli ucraini, condita da una lunga lista di reti fallite, è stata la principale causa dell’eliminazione. Non c’era Dzeko, però, che, nel 2017/18, in maglia giallorossa, con una sua prodezza, eliminò lo Shakthar negli ottavi di Champions".