CdS – Inter, Dzeko padrone di San Siro: c’è sempre nelle occasioni speciali

Tra i protagonisti della serata, come della cavalcata dell'Inter in generale in Champions League, c'è sicuramente Edin Dzeko. Il Corriere dello Sport si sofferma stamattina su di lui, autore di una doppietta al Plzen: "Dzeko padrone di San Siro, non accadeva da un bel po’. Edin timbra in occasioni speciali, era capitato anche un anno fa - altra doppietta - quando si trattava di pilotare l’Inter agli ottavi di Champions con un turno di anticipo. Stavolta il bomber che si conferma un caposaldo per Inzaghi, ritrova il gol in casa e questo è tra gli appunti di viaggio autunnali. Un gol che Dzeko attendeva da sei mesi e mezzo - il derby del 3 settembre era formalmente in trasferta - davanti alla propria gente".