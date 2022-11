SM – Inter, Dzeko risolve le difficoltà: potrebbe chiedere il rinnovo ma…

Edin Dzeko continua ad essere importante per l'attacco dell'Inter. Nonostante non sia più un ragazzino e abbia un contratto in scadenza la prossima estate, sta garantendo una continuità di rendimento preziosa.

Lo sottolinea anche Sport Mediaset: "Il 17 marzo compirà 37 anni. La carta d'identità però non è un problema per il bomber bosniaco, che regolarmente si trova a guidare la locomotiva nerazzurra, tirando fuori spesso e volentieri Inzaghi dalle difficoltà. Come fatto col suo settimo gol stagionale in Inter-Bologna. Avrebbe dovuto essere riserva di Lukaku, qualcuno ipotizzava addirittura una sua partenza in estate, Dzeko invece si è confermato determinante per la squadra. Potrebbe avanzare qualche pretesa, chiedere un rinnovo strameritato, ma non sarebbe da lui: l'obiettivo è solo la prossima partita di Bergamo".