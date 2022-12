Inter, è Barella a guidare la rincorsa. Partenza a rilento, poi la crescita costante

Il centrocampista è uno degli elementi a cui Inzaghi non rinuncia mai. Partito non benissimo, è venuto poi fuori alla grande

"Nicolò Barella è uno di quei tipi che è complicato immaginare fermi, perché il centrocampista dell’Inter in campo è il prototipo del dinamismo. Sempre titolare tra campionato e Champions, a parte la prima in coppa contro il Bayern, il suo contributo a volte sottovalutato è in realtà cruciale per le sorti nerazzurre. Dopo una partenza un po’ lenta, il rendimento di Barella è cresciuto con il passare dei mesi, con un picco a ottobre: quattro gol consecutivi, a partire da quello di Barcellona, e poi a Salernitana, Fiorentina e Sampdoria. Dopo quattro sconfitte nelle prime otto di campionato, l’Inter è caduta una sola volta - benché pesantemente, a Torino con la Juve - nelle successive 7. La rincorsa è iniziata e nessuno più di Barella può condurla", spiega La Gazzetta dello Sport.