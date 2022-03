Inter e Salernitana non conoscono il pari, Lautaro si affida alla cabala: le quote

Le quote dell'anticipo del 28° turno di Serie A tra Inter e Salernitana, in programma questa sera a San Siro

Due punti in quattro partite. L’Inter deve assolutamente cambiare marcia in Serie A se vuole approfittare anche dello scontro diretto tra Napoli e Milan in programma domenica sera al Maradona. I nerazzurri ospitano una Salernitana con l’acqua alla gola ma imbattuta da quattro turni. L’Inter però non può prescindere dai tre punti tanto che, secondo gli esperti Sisal, parte favoritissima a quota rasoterra, 1,18, rispetto al 18 per il blitz dei campani mentre il pareggio si gioca a 7,50. Quella di domani sera a San Siro è il sesto confronto tra le due squadre che, curiosamente, non si sono mai divise la posta. L’attacco nerazzurro vuole sbloccarsi ma la Salernitana ha mostrato di poter far male e molti ultimamente come ben sa il Milan: ecco perché una partita ci si attende una partita carica di reti con l’Over, a 1,36, appare molto probabile. Le due sfide giocate a San Siro sono entrambe terminate 2-1: lo stesso risultato esatto, domani sera, in favore dell’Inter è in quota a 12 mentre quello per la Salernitana pagherebbe 55 volte la posta. A caccia dei tre punti, Dzeko e compagni assalteranno la porta granata e i tiratori di Inzaghi proveranno a scatenarsi: una rete da fuori area si gioca a 2,50.