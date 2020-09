“Inter, ecco Kolarov! Accordo con la Roma. E adesso Vidal!”. E’ questo il focus della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 3 settembre 2020 in merito al mercato dell’Inter, con i nerazzurri vicinissimi al doppio colpo. La copertina è dedicata a Suarez, in orbita Juve, mentre in taglio alto si dà ampio risalto al futuro di Leo Messi, con l’offerta faraonica del Manchester City.