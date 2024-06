"Ai primi allenamenti con i nerazzurri, era nonno Aldo ad accompagnarlo. [...] Lavelli è cresciuto raccontando al nonno la fatica e i primi gol con la maglia dell'Inter. Oggi che non c’è più, ogni rete è dedicata anche a lui. [...] Il ragazzo è cresciuto ammirando Cristiano Ronaldo e osservando in continuazione le reti di Benzema. In campo ha sempre voluto essere come loro, ma c'è ancora tanto da fare. Anche suo fratello Nicolò è un calciatore, gioca nell'U14 della Pro Sesto. Papà Diego lavora come osservatore del club. Con una famiglia così, per Matteo sarebbe stato complicato dividersi tra nuoto e rugby. La passione per il calcio è stata troppo forte. Ora l'obiettivo di Lavelli è ripartire dalla Primavera sognando l'esordio tra i grandi. Nonno Aldo sarebbe fiero di lui".