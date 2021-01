Inter, Eder pista più percorribile per l’attacco. Gomez prima scelta, si allontana Gervinho

Continuano le voci sulle possibili trttative per l’attacco dell’Inter. Tuttosport fa il punto: “Per l’attacco il primo della lista resta sempre il Papu Gomez con il cui entourage l’Inter ha avviato i primi contatti forte della volontà da parte dell’argentino di trovare una squadra top, possibilmente non distante da Bergamo. I Percassi chiedono 10 milioni e l’unica strada percorribile porta a una trattativa con contropartite che potrebbero essere Oristanio e Pirola (che l’Inter però non vorrebbe mollare). L’ultima ratio, considerato che sull’opzione Gervinho al momento pesa la classifica alquanto deficitaria del Parma, porta a Eder che resta uno di famiglia considerato che è sotto contratto con lo Jiangsu, l’altro club della famiglia Zhang“.