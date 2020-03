CdS – Inter, l’emergenza ha complicato il lavoro di Conte: in particolare un aspetto…

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina propone alcune riflessioni sull’Inter. In particolare sul lavoro di Antonio Conte: “Forse lo scorso giugno avrebbe firmato per trovarsi in questa condizione ovvero virtualmente a -2 dal primo posto in classifica, in semifinale di Coppa Italia (anche se dopo aver perso la prima delle due sfide in casa per 1-0) e agli ottavi di Europa League. Il problema è che l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo e soprattutto l’Italia ha complicato parecchio il lavoro dell’ex ct trasmettendo incertezza sul futuro. Guidare una squadra in queste condizioni è assai complicato per tutti gli allenatori, figuratevi per un perfezionista come Antonio che fino a ieri ha preparato una partita che poi non si disputerà. E’ già la terza volta che gli succede… E non pensate che giocare contro un avversario o contro un altro sia più o meno la stessa cosa. Almeno non nel calcio moderno e in particolare in quello di Conte”.